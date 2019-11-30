傳AirPods將列為iPhone標準配件　變相捆綁出售

蘋果公司(Apple Inc.)今年的穿戴設備在市場大賣，拉動公司營收；而新推出的主動式降噪無線耳機AirPods Pro，更進一步鞏固該公司在真無線(TWS)耳機的壟斷地位。外媒報道，該公司正考慮將AirPods列為明年推出的iPhone 12系列的標準配件，即變相將兩者捆綁出售，以加大AirPods的市場佔有率。

據了解，計劃隨iPhone 12附贈的AirPods屬於第一代的產品，至於售價會因此提升多少，仍屬未知之數。目前，配備普通充電盒的AirPods，售價為1,299元；而配備無線充電盒的版本，售價則達1,599元。

Counterpoint Research早前的數據指出，自今年中起，AirPods已成為全球無線耳機的市場領導者，而因應新型號AirPods Pro推出，預期AirPods全年的付運量，更會較去年跳升1倍至6,000萬對。

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