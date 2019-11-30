Intel控訴：被逼賣走手機通訊晶片業務　損失80億美元

外媒報道，美國晶片業巨企英特爾(Intel)在遞交美國法院的文件中，指控對手高通(Qualcomm)以壟斷市場的做法，逼使英特爾離開手機市場的競爭，甚至最終要將手機通訊晶片業務轉售給蘋果公司(Apple Inc.)，造成80億美元損失。

文件指出，英特爾斥數十億美元建立數千人規模研發團隊，並在外收購兩間公司，希望能與高通在流動市場中競爭。

英特爾是高通在通訊晶片領域的主要競爭對手，並成功在蘋果公司取得iPhone 11的供貨訂單，但始㚵無法抵抗高通以壟斷手法影響市場。

今年7月，英特爾宣布與蘋果簽署協議，向後者出售大部分智能手機通訊晶片業務。

此前，高通已被美國聯邦貿易委員會(FTC)認定有壟斷行為，而指控亦最終獲法院裁定，要求高通必須合理提供技術授權，不得拒絕競爭對手，或與客戶簽訂獨家供應合作。不過，高通正就此提出上訴。

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