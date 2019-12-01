陳鳳珠　港股現水平先行整固

中國國家主席召開中央全面深化改革委員會會議，表示將繼續全面深化改革，並要排查梳理經已部署各項改革任務完成的情況。另外強調構建更完善的市場化配置體制機制，堅持以供給側結構性改革為主線，深化市場化改革、擴大開放水平、建立完善的農業支持保護制度，堅持農業農村優先發展。相信內地的改革開放步伐並未受到宏觀環境影響，預期將會堅定不移落實相關工作。

工信部表示今年首三季建材行業增加值按年上升9%，當中全國水泥產量增長6.9%至16.9億噸。而首三季建材行業實現營業收入按年增加12.6%至3.8萬億元人民幣，利潤增長12.2%至3,234億元人民幣；其中水泥的營業收入上升14.3%至7,198.6億元人民幣，利潤增長25.3%至1,318.2億元人民幣。今年水泥行業出現淡季不淡情況，而踏入旺季，水泥價格走勢理想，預料需求增加配合價格上升，水泥建材企業的盈利或有望錄得增長。

另外，踏入冬季，內地的天然氣需求將會提升，自從內地實施「煤改氣」後，以往冬季旺季曾出現氣荒，影響民生所需。今年11月以來，發改委與各地相關部門及企業建立天然氣保供日調度機制，隨時監察天然氣的供需情況，以便及時發現問題及作出處理。估計今年內地用氣的需求增長平穩，而天然氣供應亦會相對充足，供求較為平衡，天然氣價格應不會出現大幅上漲。另外，內地亦因應個別未有充分配套的地區，嚴格落實國家有關部門的「宜氣則氣、宜電則電、宜煤則煤」的要求。相信內地已建立較為完善的制度，除推動「煤改氣」落實外，亦會因應情況作適當調整，以確保市場有充足的資源。

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠

(本文作者爲東興證券(香港)有限公司研究部之分析員及證監會持牌人士，作者本人並沒有持有上述股票）

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