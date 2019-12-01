曜熊理財　看好明年亞洲基金

亞洲基金今年有百分之十升幅，表現超過去年，目前正開啟反彈，預計明年將可維持。隨着美國積極寬鬆政策的展開，亞洲股市需求的復甦，尤其是東南亞和印度股市可能會受益於這些趨勢。

亞洲基金今年大幅波動，受多項因素影響，亞洲股市近年卻表現落後。目前很多迹象顯示亞洲落後差距不會維持太久。亞洲股市反彈的信號主要有三項，當中有些更已呈現向好迹象。

美國聯儲局進行減息，確認之前加息對美國的金融狀況收緊後的水準及美元對全球保持「耐性」的程度，並審視國內經濟活動受到的影響。

對亞洲市場而言，聯儲局減息是好消息，因為此舉令聯儲局與其他央行的貨幣政策分歧不再擴大。由於美國與其他國家的政策重新接軌，美元回吐上年的部分漲幅。美元走弱使亞洲市場的金融狀況寬鬆，同時鼓勵機構投資者將資金轉向亞洲(中國除外)資產。中國及香港明年仍受制於內部政治及中美貿易戰，短期難以解決，特別是美國通過新法例，將直接干預香港問題，法例暗指及威脅任何中港高官皆要面對資產受凍結及其家人不能去美國的制裁。

不過，亞洲股市持續反彈面臨的挑戰依然巨大。全球經濟周期成熟；部分亞洲國家勞工市場持續緊絀，加上中國面臨結構性調整；中美貿易戰可能變得更加錯綜複雜。投資者應更多元化的投資，分散投資於股票、政府與企業債券、黃金和其他另類資產。然而，亞洲基金正蓄勢待發準備上揚。

曜熊理財策略董事馬煒喬

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