陳樂怡　阿里巴巴值得跟進

中美關係一度出現緩和，中國政府發出指引，加重違反知識產權的罰則，並考慮降低盜竊知識產權的刑事入罪標準，同時美國總統特朗普亦表示，已接近與北京政府達成一項貿易協議。

不過特朗普正式簽署《香港人權及民主法案》，為未來中美貿談增加不明朗因素，同時亦為香港政局帶來一定影響。事實上，香港社會根本性的矛盾問題未有解決，令政府的執政難度持續增加，社會衝突對香港的實際影響仍需時觀察，而大市短線將繼續以消息面主導，或將更為波動。

根據中國工信部數據，於今年首三季，建材行業增加值按年增長9%，而全國水泥產量16.9億噸，增長6.9%。期內，水泥行業營業收入7,198.6億元人民幣，增長14.3%，利潤1,318.2億元人民幣，增長25.3%。由於暖冬趕工需求帶動再配合水泥企業將進行錯峰限產，及庫存水平仍較低等，均有助支持水泥價格表現。事實上，近期內地的基建項目密集獲批，根據市場數據，於今明年兩年的高速公路項目估算的投資總額已逾2萬億元人民幣，加上近日內地樓市回暖，亦有望帶動水泥需求，行業值得留意。

凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡

(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。)

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