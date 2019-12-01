葉尚志　阿里健康目標看11元

事實上，阿里巴巴已成功建立起其互聯網生態圈，用戶流量和黏性是可以有所保證確定的，相信對於阿里健康的未來發展，可以打造出正面有利的條件。建議可於9港元水平吸納，止蝕位可以放在7.8港元，目標看11港元。

第一上海首席策略師葉尚志

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