葉尚志 阿里健康目標看11元
2019年12月01日 08:50
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港股在本周表現反覆回好，阿里巴巴(09988)的掛牌上市，對市場有一定的提振，但是總體謹慎觀望氣氛未能散去，美國簽署《香港人權與民主法案》，增加中美貿易磋商的不明朗因素，估計港股未能擺脫反覆震盪的格局，在未有進一步新消息出現之前，恒指目前的波動範圍會在26,200至27,400點之間。
阿里健康(00241)在本周出現突破發展，一方面是市場加大對阿里系股份的關注，另一方面，公司業績表現勝預期，都是支持推升股價的原因，建議可以關注順勢吸納的機會。截至9月30日止，阿里健康的中期虧損、從去年同期的9,000萬元人民幣收窄至760萬元人民幣，業績開始進入扭虧反轉的階段。受益於醫藥電商平台以及消費醫療業務的快速增長，阿里健康在期內的收入按年增長1.19倍至41.17億元人民幣，而經營現金流量淨額亦持續提升至4.76億元人民幣。
事實上，阿里巴巴已成功建立起其互聯網生態圈，用戶流量和黏性是可以有所保證確定的，相信對於阿里健康的未來發展，可以打造出正面有利的條件。建議可於9港元水平吸納，止蝕位可以放在7.8港元，目標看11港元。
第一上海首席策略師葉尚志
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