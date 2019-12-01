鄭勤龍 美團點評可趁回落時吸納
2019年12月01日 09:00
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(中新社圖片)
從卦象顯示，美團點評(03690)正處於《天風姤》變《乾為天》之中，在易經中「天」代表着無窮無盡的資源以及動能，因此《象》曰：「天行健，君子以自強不息。」今「姤」卦「乾為天」卦皆帶有天的元素，因此或可視之為一個中線利好的信號。
美團點評股價由今年初開市價43.6港元一直升勢凌厲，日前股價更突破100元心理關口，至今累計升幅已近140%，相比於招股價69元的升幅則約有5成，一洗往年頹風。
「姤」卦為風行天下之象，引伸為邂逅和相遇。美團點評透過提供平台及採用技術，促進消費者和商家的聯繫，範圍包括餐飲外賣、到店餐飲、酒店及旅遊等預訂業務，此亦符合「姤」卦的卦意，所以《象》曰：「施命誥四方。」
此外，美團點評本年股價受到投資者追捧的另一原因，就是因為該股具有內需概念。中美貿易談判近日雖然轉趨樂觀，但即使有望達成首階段協議，仍然將會有第二和第三個協議，總括來說，中美之爭並不可能在一時三刻內完全被解決，因此相比於出口類的股份，內需股更受投資者歡迎。早前中國國家統計局發言人毛盛勇表示，中國經濟增長愈來愈依賴內需的增長和消費的壯大，此亦充分體驗出「乾為天」君子以自強不息的卦義。
「乾為天」卦為易經64卦之中最為剛健的一卦，以「龍」為象徵。俗語有云:「金鱗豈非池中物，一遇風雲即化龍。」然而雖然龍理應天上飛，所以可引伸為高處未算高，但龍在飛天之前亦必須有着地，所以九四爻辭為「或躍在淵」。
綜合卦象和基本分析，美團點評在中線仍然是利好的，但投資者或可趁股價稍微回落之時才考慮吸納，若已持有該股者則要嚴守止蝕，正所謂「潛龍，勿用」也 。
玄學金融家鄭勤龍
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