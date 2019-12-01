鄭勤龍　美團點評可趁回落時吸納

美團點評股價由今年初開市價43.6港元一直升勢凌厲，日前股價更突破100元心理關口，至今累計升幅已近140%，相比於招股價69元的升幅則約有5成，一洗往年頹風。

「姤」卦為風行天下之象，引伸為邂逅和相遇。美團點評透過提供平台及採用技術，促進消費者和商家的聯繫，範圍包括餐飲外賣、到店餐飲、酒店及旅遊等預訂業務，此亦符合「姤」卦的卦意，所以《象》曰：「施命誥四方。」

此外，美團點評本年股價受到投資者追捧的另一原因，就是因為該股具有內需概念。中美貿易談判近日雖然轉趨樂觀，但即使有望達成首階段協議，仍然將會有第二和第三個協議，總括來說，中美之爭並不可能在一時三刻內完全被解決，因此相比於出口類的股份，內需股更受投資者歡迎。早前中國國家統計局發言人毛盛勇表示，中國經濟增長愈來愈依賴內需的增長和消費的壯大，此亦充分體驗出「乾為天」君子以自強不息的卦義。

「乾為天」卦為易經64卦之中最為剛健的一卦，以「龍」為象徵。俗語有云:「金鱗豈非池中物，一遇風雲即化龍。」然而雖然龍理應天上飛，所以可引伸為高處未算高，但龍在飛天之前亦必須有着地，所以九四爻辭為「或躍在淵」。

綜合卦象和基本分析，美團點評在中線仍然是利好的，但投資者或可趁股價稍微回落之時才考慮吸納，若已持有該股者則要嚴守止蝕，正所謂「潛龍，勿用」也 。

玄學金融家鄭勤龍

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