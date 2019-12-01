郭家耀　蒙牛銳意將業務擴展到海外

Lion-Dairy & Drinks在澳洲各地具有龐大的生產及冷鏈分銷能力，共有13間廠房，其酸奶產品亦在東南亞及中國等國際市場佔有地位。蒙牛表示今次收購乃打造區域市場整合者的重要里程碑，能夠提供可觀的市場拓展機遇，並有助於集團在高端超高溫處理奶品的發展機遇及供應鏈的協同效應。這是蒙牛過去3個月在澳洲提出的第二宗交易，顯示其銳意將業務擴展到海外，並獲得海外的奶源。

此外，Lion-Dairy & Drinks的整體EBITDA利潤率在2018年約為6%至7%，其中原奶業務的利潤率最低，而調味奶的利潤率則較高。今年其業務面對成本上漲以及澳洲的乾旱天氣造成產量下降。因此，該公司在今年首9個月的利潤率可能下降，甚至出現虧損。今次作價相當於其2018年市盈率約13倍，EV/EBITDA約5.7倍，較同業有明顯折讓，正好反映今年較困難的經營環境。

協同效益方面，澳洲原奶價格大幅低於中國，交易完成後，蒙牛可利用便宜的澳洲奶源，並將更多的高級乳製產品出口到中國，充分反映成本優勢。蒙牛亦希望借助Lion-Dairy & Drinks的多品牌產品組合，擴展業務到東南亞和中國市場，但由於品牌知名度在當地相對較低，相信需要時間進行品牌投資。另一方面，由於Lion-Dairy & Drinks屬當地的主要原奶供應品牌，監管審批會對往後業務的發展帶來一定風險。

正榮金融業務部副總裁郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人沒持有上述股份)

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