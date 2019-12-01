鄺紫珊　美股後市表現仍不能看淡

美國總統特朗普正式簽署《香港人權與民主法案》與《禁止向香港警察商業出口涵蓋軍用品法案》，正值中美貿易談判，相信接下來或多或少為中美貿易談判增添變數。

香港法案主要由美國國會通過，即使不獲特朗普簽署，最終仍會成為法案，中美雙方在過去幾周都希望有第一階段的談判，故特朗普簽署香港法案也不見中美貿易談判會急轉直下，相信也不至於會影響中美貿易談判。不過，香港問題成為中美談判桌上的一個討論議題已在所難免，預計年底前第一階段達成協議的機會不大，但相信未來可分階段達成協議。

如中美雙方不能在12月中之前達成協議，預計微加關稅動作將往後拖，因為如果落實加關稅，雙方就不能再談下去。以目前第一階段的談判去看，將重點看過去中國被加上去的關稅是否可能減低，如果關稅往下減，顯示中美貿易談判將向正面及積極的方向發展。中美談判在即，美國也期望人民幣不要大幅貶值，若中美雙方因為香港問題或關稅而搞得不歡而散，人民幣貶破7.2也有可能。

2019年將進入尾聲，即使今年中美貿易爭端不確定因素將為市場增加波動，但在各主要國家政府先後採行寬鬆貨幣及推出經濟刺激政策，預期年底前股市表現仍多走揚，更不乏屢創歷史新高的股市，尤以美股便以創新高次數最多。

中美貿易議題發展仍須注意，隨着短期指數屢創新高，技術面也存在一定壓力，但由於美股在基本面並未衰退，及企業盈利止穩回升，加上資金面寬鬆，美股後市表現仍不能看淡，建議可多加注意軟件、金融科技、醫療器材、消費及金融等類股的表現。

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