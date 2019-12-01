潘梓生　黃金期權大手交易啟示

上周黃金市場有大手的黃金期權交易，一位不知名的投資者大手買入5,000手認購期權，認為金價將於2021年6月之前升至4,000美元，比現價近1,460美元高出超過1.7倍，總交易金額則高達175萬美元。由於交易手數巨大，市場均關注金價能否在兩年內能有如此誇張的升勢。縱使金價於兩年內大升逾倍可能性不高，該投資者也應該是以小博大的心態買入期權，但箇中邏輯亦有值得商討的地方。

金價在2011年曾創下1,921美元的歷史高位，當時金價飆升並非由於避險情緒高漲，或者利率下跌等簡單因素；而是由於美國聯儲局進入瘋狂印鈔的周期，試圖以連續的量化寬鬆操作推升資產價格，刺激通脹，令經濟復甦。不過，就當時而言，經濟是否能藉印鈔復甦仍是未知之數，但負面效果是令市場即時對貨幣系統失去信心，當貨幣供應大幅增長，貨幣購買力就會迅速貶值。因此，投資者唯有將手頭上現金大舉買入資產，以及貨幣替代品黃金，刺激當時金價直線飆升。

美債孳息率倒掛多時，正正預料2021年前後經濟將有高概率出現衰退。若不同央行再以印鈔應對未來的經濟衰退，將須以更驚人的印鈔規模才能出現效果。由此推算，投資者屆時可能再蜂擁購入貴金屬，加密貨幣等貨幣替代商品，金價可能再因此出現倍升。因此，投資者若有如此估算，黃金期權是一個不錯的投資工具。

亞達盟環球期貨研究及銷售部副總監潘梓生

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