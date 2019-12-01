【星期一．炒啲乜】12月陰霾未散　風浪中點樣尋寶？

踏入2019年最後一個月份，香港亂局未了、中美貿易戰、美國聯儲局息口去向及英國脫歐的事態發展，仍為市場關注焦點。

展望本周，國際金融市場將迎來一系列重磅數據，當中包括歐洲和美國製造業採購經理指數(PMI)、美國ISM非製造業PMI及中國財新製造業PMI等，而石油輸出國組織(OPEC)會議、美國總統特朗普彈劾案及英國大選等焦點或會被市場重點炒作。

香港方面，美國簽署《香港人權與民主法案》，分析料將為中美貿易磋商增添不明朗因素，並將為港股帶來反覆震盪的格局。臨近年底及農曆新年，市場資金趨緊絀，投資部署上應如何處理？大家不妨參考各專家就股匯及基金市場的分析與建議，作好備戰準備。

1、【鄺紫珊 美股後市表現仍不能看淡】

2、【潘梓生 黃金期權大手交易啟示】

3、【陳鳳珠 港股現水平先行整固】

4、【曜熊理財 看好明年亞洲基金】

5、【陳樂怡 阿里巴巴值得跟進】

6、【鄭勤龍 美團點評可趁回落時吸納】

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