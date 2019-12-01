港府：新規略見成效　料更多創科企赴港上市

財政司司長陳茂波今日(1日)發表網誌表示，最近首家「同股不同權」的龍頭科網企業阿里巴巴在香港第二上市，見證香港股票市場進入新階段。隨着新經濟企業的興起，顛覆了不少商業模式，亦逐步重塑企業發展的形態，科網企業的急速發展尤其為融資市場帶來新的巨大需求。

他指出，去年修訂上市規則的成效正逐步顯現，為香港股票市場帶來新動力。至今合共已有3家「同股不同權」的科網企業在港掛牌，並有11家生物科技公司上市，合共的市值超過五萬一千億港元，佔港股總市值14%。

陳氏表示，上市制度改革已略見成績，這些龍頭科技企業的到來，相信可以鼓勵更多創科企業來港上市，產生群聚效應。為確保香港市場的競爭力，港府將逐步鞏固並開創金融領域中不同範疇的優勢，例如為企業在港發行債券或綠色債券提供資助、針對飛機租賃、企業財資中心及專屬保險公司提供稅務優惠等，繼續提升香港金融服務業的競爭優勢，貢獻經濟發展。

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