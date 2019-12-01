內地11月百城住宅均價上揚 三四線城市面臨較大調整
2019年12月01日 11:22
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內地媒體援引中指研究院數據，據中國房地產指數系統百城價格指數對100個城市新建住宅的全樣本調查，2019年11月，中國100個城市新建住宅平均價格為每平方米15,105元人民幣(下同)，按月上漲0.21%；按年則上漲3.17%，漲幅較10月收窄0.06個百分點。
當中，55個城市按月上漲，40個城市按月下跌，5個城市持平。與上月相比，11月價格按月上漲的城市數量減少7個，漲幅在1%以上的城市有7個，數量與上月持平；11月份，價格按月下跌的城市數量增加8個，跌幅在1%以上的城市有3個，較上月增加1個。
北京、上海等十大城市新建住宅均價為每平方米27,236元，按月上漲0.15%。十大城市主城區二手住宅樣本平均價格為每平方米38,635元，按月下跌0.27%。
調查預計，未來房地產市場整體將保持平穩走勢，但部分三四線城市房地產市場面臨較大調整壓力。
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