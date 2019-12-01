人行行長：不搞競爭性零利率　拒將匯率工具化

人民銀行行長易綱在《求是》雜誌撰文稱，中國經濟增速仍處於合理區間，通脹整體保持在較溫和水平，應盡量長時間保持正常的貨幣政策。

全球不少主要經濟體貨幣政策向零利率方向趨近，他認為中國應堅持穩中求進、精準發力，不搞競爭性的零利率或量化寬鬆政策，不斷健全金融宏觀調控機制，更加重視發揮積極財政政策在優化結構、減稅降費方面的重要作用，形成供給體系、需求體系和金融體系相互支撐的三角框架，保持中國經濟平穩健康發展的良好態勢。

對於人民幣的看法，他指出，人民幣匯率是由市場供求決定，不將匯率工具化，也絕不搞「以鄰為壑」的競爭性貶值。人行下一階段將繼續推動匯率市場化形成機制改革，保持匯率彈性，並在市場出現順周期苗頭時實施必要的宏觀審慎管理，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

他稱，評判和衡量貨幣政策，根本上是要看其是否有利於最廣大人民群眾的利益。「守護好老百姓手裡的錢，保持幣值穩定，並以此促進經濟增長，是貨幣政策的使命。不能讓老百姓手中的票子變『毛』了，不值錢了。」

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