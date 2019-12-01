財庫局擬就私募基金設有限合夥制度

財經事務及庫務局長劉怡翔於網誌談及香港作為私募基金樞紐的前景，提到政府正在檢視香港私募基金的成立和註冊這方面的法律框架。

他續稱，現時香港的私募基金大多以有限合夥制度在開曼群島等其他司法管轄區成立。香港雖然有《有限責任合夥條例》，但這在約一個世紀前訂立，不大切合較近年才面世的投資基金的需要。

因此，政府正積極設立有限合夥基金制度，促使私募基金公司考慮把它們的基金在香港註冊，這是成立、開展及營運私募基金流程的一部分，過程中會用到香港在會計、法律及稅務方面的專業服務，為香港帶來實質的經濟活動。

當局建議的有限合夥基金制度特點，包括有限合夥基金制度將是註冊制度，須向公司註冊處處長提出申請；有限合夥基金須在香港設有註冊辦事處，並有至少兩名合夥人，即一名普通合夥人和一名有限責任合夥人；普通合夥人須代表基金向處長提交周年申報表，並委任一名投資經理及一名核數師分別執行日常的投資管理及每年審核有限合夥基金的財務報表。

政府已經在今年第三季諮詢業界，並會明天(12月2日)諮詢立法會財經事務委員會，目標是在2020年上半年把條例草案提交立法會作首讀和二讀。

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