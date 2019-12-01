港50大甲廈上月僅錄5宗成交　今年次低

美聯工商舖資料研究部及美聯商業數據顯示，11月全月50大本港甲廈僅錄得5宗買賣，按月下跌17%，為今年內次低紀錄，僅較8月份的1宗為高。11月成交面積約11,408方呎，同屬今年第二低，僅高於8月份的1,279方呎。

11月份，九龍區錄得3宗買賣，涉及面積約7,939方呎，港島及新界各錄得1宗買賣，為連續2個月港、九及新界三區都有成交。上月錄得買賣的包括黃竹坑One Island South、尖東康宏廣場及葵涌新都會廣場等。

另一方面，11月份共有45座指標甲廈未錄買賣，其中，包括已逾1年未錄買賣的中環環球大廈及皇后大道中九號。

美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥表示，本地政治事件持續逾5個月仍未平息，而上月情況更惡化，本港正常商業活動更因而接近停頓多日，包括房地產買賣及租務成交活動也完全冰封，而50大甲廈買賣也明顯受到影響，及至月底局勢才略為緩和，市場才錄得零星買賣。

他認為，臨近年底交投淡季，不少業主或投資者已經開始部署外遊，相信短期內成交量難有明顯突破。價格方面，市場仍然彌漫悲觀情緒，上月錄得的買賣仍以低市價成交為主，預期這個情況仍會持續。

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