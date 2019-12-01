打機無用？丹麥電競隊「打到上市」籌逾1.7億

隨着電競業發展，「打機」再非是不務正業，更有人靠打機上市。外國媒體報道，基於丹麥Astralis電競隊成立的Astralis集團將定於12月9日上市，集資逾1.7億港元。

Astralis集團上市地點是哥本哈根交易所，這是納斯達克公司旗下專門進行小型公司交易的機構。根據其招股書，Astralis計劃籌集1.25億至1.5億丹麥克朗(約1.44億至1.73億港元)，每股發行價為8.95丹麥克朗。目前已收到來自歐洲和亞洲的一系列投資者約800萬美元的認購承諾。

Astralis成名於第一人稱射擊遊戲《反恐精英：全球攻勢》，並在該項賽事已4次奪冠。據報Astralis在電競歷史獎金收入排名榜上位列第18。目前Astralis已發展成為一家媒體公司，參賽版圖也擴展到了英雄聯盟、FIFA電競世界杯等。

評論認為，Astralis此次IPO的成功也將為其他電競公司的估值提供新的標準，但只能用有限的歷史數據分析新的領域，這背後潛藏的風險也讓不少投資者感到猶豫。

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