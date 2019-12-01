中原工商舖：東九龍商廈減價近7%求售

中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，西九高鐵站上蓋巨型商業地皮剛以超過422億元批出，刷新全港賣地史上最貴紀錄，惟樓面地價僅達1.3萬餘元，對商廈市場帶來衝擊，預料短期商廈二手表現更見疲弱，更多業主考慮再調整叫價，對整體工商舖買賣市場倍添壓力。

他指出，個別二手業主更在賣地消息公布後即時減價，如九龍灣南豐商業中心低層單位，面積約1,029方呎，於今年6月時以呎價8,200元放售，並於10月時減至7900元，至上周三(11月27日)再調整至7,700元，與6月時相比，減幅約6%。而另一宗則位於觀塘寧晉中心高層單位，面積約4,111方呎，最新叫價為14,000元，較8月時叫價15,000元，減幅近7%。

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