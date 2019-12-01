致富智庫：美國29歲富翁講理財　勿在2件事花大錢

美國百萬富翁、現年29歲的Graham Stephan，憑着在YouTube頻道分享投資房地產經驗致富，他每月收入高達22萬美元，預計今年收入最少亦有160萬美元。他接受外國媒體訪問時分享其理財哲學，全靠一個「慳」字。他補充，自小以來都不太喜歡花錢，一直保持高收入、低支出的狀態；同時拒絕在兩件事上花大錢，讓他能夠存下99%收入。

上述所說的兩件事，就是拒絕購買品牌咖啡及名牌衣飾。他認為，例如星巴克、Coffee Bean等連鎖品牌咖啡店定價是「荒謬的」，自己在家沖咖啡，成本只需要20美仙。

另外，有許多人喜愛名牌服飾。Stephan則不理解為甚麼要買名牌，去Aldo、H&M等品牌，以約百分之一的價格就能買到類似款式。

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