12月股市仍順風順水？還看兩大將出爐數據

上周五美股感恩節後首個交易日回吐，但11月累計三大股指升幅仍超過3%，創今年6月以來的最大單月漲幅。有分析認為，雖然12月是美股歷史上表現最好且波動最小的月份，但眾多市場風顯仍不可忽視。

外國媒體報道，12月是美股歷史上表現最好且波動最小的月份，標指平均漲幅達到1.6%。

目前牛市的氛圍濃厚，但投資機構MKM Partners分析師奧哈拉稱，投資者不想錯過上漲機會，市場逐步出現「超買」，隨時的回調是有可能發生的。目前衡量投資者情緒的看跌期權比率處於臨界水平，容易引發像今年2月的短期頂部出現。

回顧2019年至今是美股近年來表現最好的年份之一。以標指25%的漲幅是2013年以來同期最好的，美國聯儲局貨幣政策是今年美股上漲的重要因素。

雖然貨幣政策環境有利於股市，經濟數據和貿易因素依然是影響美股短期走勢的關鍵點。牛津經濟研究院高級經濟學家施瓦茨表示，消費是美國經濟的支柱，如今美國失業率處於50年低位，薪資正以每年3%左右的速度健康增長，家庭支出的溫和擴張是保證美國經濟增長的最關鍵因素。

目前美國已拉開假日購物季的序幕，分析預計今年「黑色星期五」的銷售額將達到75億美元，按年增長20.5%，而即將到來的「網購星期一」銷售額預計將增長近20%，達到94億美元，這或為12月美股表現打下強心針。

然而不可忽視的是，商業投資依然是美國經濟的薄弱環節。美國經濟分析局數據顯示，美國企業利潤第三季度按年下降0.8%，貿易形勢、勞動力成本上升、全球經濟放緩等因素拖累美國企業擴張業務的步伐。

未來一周即將公布的兩大數據將成為市場的焦點，其中11月美國供應管理協會(ISM)製造業PMI指數將在12月2日公布，這是衡量企業信心的重要參考，目前機構預計指數將小幅回升至49.4。

另外，12月6日將美國11月非農就業報告，強勁的勞動力市場對消費者信心和支出至關重要，經濟學家預計11月美國經濟將增加18.3萬個就業崗位，失業率維持在3.6%。

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