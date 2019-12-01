歐盟六國日前宣布加入迴避美國對伊朗制裁的「貿易往來支持工具」(INSTEX)結算機制。對此，伊朗方面表示，希望歐盟六國的加入能夠為這一結算機制帶來更多能量。

外國媒體報道，比利時、丹麥、芬蘭、荷蘭、瑞典和挪威發布聯合聲明表示，鑑於歐盟繼續支持伊朗核協議並履行相關承諾，為了促進與伊朗的合法貿易，歐盟六國現在正式啟動程序加入「貿易往來支持工具」結算機制。

對此，伊朗副外長阿拉格希表示，貿易往來支持工具能夠覆蓋伊朗約20%的對外貿易，他希望這個機制在未來還能有上升的空間。阿拉格希同時對那些嘗試繞過美元用其他貨幣或者方式與伊朗進行貿易的國家表示讚賞。

最初建立「貿易往來支持工具」的英、法、德三國當天也對歐盟六國的加入表示歡迎。去年5月，美國單方面宣布退出伊核協議。今年2019年1月，英、法、德宣佈設立「貿易往來支持工具」結結算機制，尋求繞過美方制裁，繼續與伊朗進行經貿往來。

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