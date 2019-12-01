中原：十大屋苑周末兩天錄8宗成交　按周持平

十大屋苑本周末錄得8宗成交，按周持平，當中一半屋苑錄零成交。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，各區交通暢順，睇樓活動回復正常，入市氣氛正面，發展商亦趁市場回復平靜積極推盤，開價貼市，普遍二手業主對後市觀望，大多只願意提供5%以內議價空間，不少買家卻期望較大減價幅度，導致二手交投較為膠著，相信現時樓價正尋找方向。

港島區方面，該行曾柏賢表示，太古城周末錄得1宗成交，單位為冠天閣高層B室，實用面積680方呎，以1,500萬元將單位易手，呎價22,059元。原業主於2003年以254萬元買入單位，持貨16年，帳面獲利1,246萬元，單位升值4.9倍。

該行盧鏡豪表示，海怡半島周末錄得3宗成交，平均實用呎價約16,650元。周末錄得包括32座高層G室，實用面積686方呎，以1,120萬元將單位易手，呎價16,327元。原業主2016年以800萬元買入單位，持貨3年，帳面獲利320萬元，單位升值40%。

九龍區方面，該行周德龍表示，黃埔花園周末錄得1宗成交，單位為2期9座高層C室，實用面積389方呎，以680萬元將單位易手，呎價17,481元。原業主2012於年以380萬元買入單位，持貨7年，帳面獲利300萬元，單位升值78.9%。

－－－－－－