新股專輯：傳招商局商業房託國際配售獲足額認購

消息又指，該房託未來三年回報穩定，以每基金售價介乎3.42元至4元計，集資規模25.65億元至30億元。2020年預計收益率5.9%至6.9%，2021年及2021年分別介乎6.4%至7.4%，及6.5%至7.6%。招商蛇口將會提供上市後3年收益率「兜底」(即保証收益率)。

－－－－－－