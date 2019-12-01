新股專輯：傳招商局商業房託國際配售獲足額認購
2019年12月01日 19:22
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消息人士透露，招商局商業房託(01503)的國際配售已獲足額認購，投資者包括保險基金、長線基金、家族基金等，另亞洲區內如新加坡等地的基金亦有「入飛」。
消息又指，該房託未來三年回報穩定，以每基金售價介乎3.42元至4元計，集資規模25.65億元至30億元。2020年預計收益率5.9%至6.9%，2021年及2021年分別介乎6.4%至7.4%，及6.5%至7.6%。招商蛇口將會提供上市後3年收益率「兜底」(即保証收益率)。
該房託基金由招商蛇口(001979.SZ)發起， 招商置地(00978)擔任房託管理人。將於周二(12月3日)截止認購，每個基金單位售價介乎3.42元至4元，是次發行7.5億基金單位，集資最多30億元。一手1,000基金單位，入場費4,040.31元，預期12月10日首掛。花旗為獨家上市代理。
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