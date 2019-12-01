樓價UPDATES：投資者連購東涌昇薈三伙涉逾2700萬元

二手市況淡靜，不過卻有投資者逆市出手連購東涌昇薈三伙，涉及資金逾2,700萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原盧鏡豪表示，鴨脷洲海怡半島15座高層E室，實用面積863方呎，3房套及多用途房間隔，向東南，坐享全海景。業主以38,000元將單位租出，折合呎租44元。

●香港置業布家良表示，太古城盧山閣極高層A室，2房連天台間隔，向東北，實用面積約518方呎，獲新租客斥2.2萬元承租2房戶，實用呎租約42.5元。

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九龍區

●中原地李浩洋表示，鑽石山居屋龍蟠苑B座中層4室，實用面積383方呎，屬一房間隔，單位座向北方，望獅子山景，最初開價620萬元，現降價24萬元，以596萬元成交，折合實用呎價15,561元。

●中原柯勇表示，將軍澳富麗花園2座高層B室，實用面積556方呎，採三房套房間隔，單位座向東北方，享內園池景，最新以745萬元成交，折合實用呎價13,399元。

●利嘉閣鮑允中透露，九龍灣得寶花園F座低層2室，實用面積約282方呎，兩房間隔，外望樓景。新近以12,500元租出，呎租約44.3元。據悉，業主在2017年12月，以約447萬元買入上述單位，現租出可享租金回報率約3厘。

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新界區

●市場消息透露，東涌昇薈獲一組買家連購三伙，總樓價合共約2,773萬元，其中成交價最貴為5座高層C室，實用面積945方呎，以1,110萬元易手。另外兩個單位為6座中層及低層D室，實用面積同樣為671方呎，成交價868萬及795萬元。

●中原黎宗文表示，大圍名城3期盛世5座低層SB室，實用面積786平方呎，套3房間隔，日前以1,,190萬元易手，實用平均呎價15,140元。據了解，原業主則於2012年以722萬元購入單位。

●祥益巫嘉露表示，屯門卓爾居3座高層B室，實用面積511呎，兩房兩廳，以656.5萬元易手，是次買家為區內客。原業主於2003年以約123萬購入上址，持貨16年多，轉手帳面獲利高達533.5萬，單位升值逾4倍易手。業主放盤不足一週累減逾70萬。

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