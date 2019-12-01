車企寒冬！惠譽料全年汽車銷量跌4%　反彈無望

外國媒體報道，惠譽預計今年全球汽車銷量將同比下降約4%，至7,750萬輛，這將是2008年金融危機爆發以來的最大跌幅，也是銷量連續第二年下滑。

評級機構惠譽(Fitch)的首席經濟學家布庫爾頓(Brian Coulton)表示，自2018年中期以來，全球汽車市場的低迷是全球製造業下滑的主要原因，汽車銷售情況比我們預期的要糟糕得多。

庫爾頓續指，沒有甚麼理由預計全球汽車銷量在2020年出現反彈。這意味着汽車市場可能會繼續嚴重拖累全球製造業，以及德國等對該行業高度依賴的經濟體。

事實上，德國已經處於經濟衰退的邊緣，近期多家德國車廠傳出裁員消息，這對全球製造業復甦來說不是好兆頭。

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