東方日報B3：中資藍籌坐大　恒指研調整比例

今年是恒生指數推出50周年，恒生指數公司行政總裁關永盛表示，現時內地公司佔恒指成分股數目及比重已超過一半，多過本地企業，長遠會進一步研究兩者所佔比重的合適比例。他又指，目前恒指成分股50隻的數目合適，暫無意調整。

關永盛接受訪問時指，今年11月25日，恒指成分股中，有24隻為香港普通股，佔恒指比重46%；內地公司(包括紅籌、H股及其他以內地業務為主企業等)則有26隻，佔恒指比重54%。他承認，恒指經過多年來發展，無論是成分股數目及所佔比重，已轉向內地企業，亦相信未來趨勢是大型新股都是來自內地。

被問及恒指比重「傾斜」內企，應否改革？他認為毋須特別處理，十多年前恒指公司在討論H股加入恒指時，已討論過納入內企會否影響恒指代表性。他認為直到現在，內企納入恒指這個定位仍是適合。

他指，恒指成分股除視乎成交及市值外，亦視乎代表性，如不能太集中某行業，長遠可研究本地及內地企業在恒指比重的「黃金比例」。

他續指，現時恒指公司有「香港35指數」，市場如需要追蹤純香港公司，可採用此指數。

至於會否增加恒指成分股數目，他指，主要是看「何時」增加及是否「有需要」，但從不同角度分析，目前50隻的數目仍是適合，能涵蓋市值逾50%。「增加多些成分股數目，當然涵蓋市值的比例會多些，但其實邊際影響好少，因為現時大價股與細價股佔恒指比重的差距頗大。現時最細的成分股只佔恒指比重約0.3%，比重佔少過1%的成分股數目更接近一半。」

另外，現時恒指成分股不包括外國公司，他指，曾多次與市場就外國公司應否加入恒指交換意見，但都認為恒指作為香港市場指數，應反映中國及香港為主的上市公司。再者，外國公司的成交及規模亦不算很大。

至於恒指現時共四個分類指數，他指暫無意改變。他理解到現時工商業包括範圍愈來愈多，但分類指數由80年代中已開始計算，市場已熟習，且恒生綜合指數旗下亦有12個行業指數。他又指，H股全流通對恒指影響輕微。

被問及恒指公司未來發展，他稱，會加強ESG（環境、社會及管治）方面發展，今年已推恒指及國指ESG指數，並與發行商研究推出產品。另外，除着A股開放，未來亦會加強發展A股及跨市場（即包括A股與港股）指數。

─ ─ ─ ─ ─ ─

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：

「東網Money18」fb專頁：有討論、有分析，齊來FUN享，贏盡●你Like