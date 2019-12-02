沈振盈　慎防本周大幅震盪

美國總統特朗普上周四正式簽署香港人權法，當日由於遇上期指結算，大市縱使低開兩百餘點，也見到迅即反彈，跌幅收窄。此走勢令到大部分投資者以為，市底很強，大市跌不下去。孰料翌日就來個急插逾500點，令一眾投資者事與願違。

其實上，出消息當日，市況並無大跌，並非事件沒有影響，更非港股市底強勁，只是期指結算的因素扭曲了而已。法案本身的實際影響，也不是一時三刻即刻出現，但卻直接影響中美貿易協議的進展。由於中方只作出初步回應，未有具體作出反擊，但市場已憂慮周末期間會有更強硬的對策。

若以玄學去分析，上周所計的日子略有偏差，但大體走勢及格局（上落市）尚算脗合，波幅區間（阻力位26800，支持位在26200）亦算命中。由於本周的日子一半利好、一半利淡，相信市況仍然呈現上落市格局為主。本周的日子偏淡，特別是星期一至四，小心市況出現頗大的震盪，跌幅不可小覷。留意向下的支持位25,800及25,400點。

本周每日的股市走勢預測：

周一（癸酉日）：天干屬水地支屬金，金生水之局，市況向淡

周二（甲戌日）：天干屬木地支屬土，木剋土之局，大幅震盪

周三（乙亥日）：天干屬木地支屬水，水生木之局，反覆尋底

周四（丙子日）：天干屬火地支屬水，水火交戰之局，略為喘定

周五（丁丑日）：天干屬火地支屬土，火生土之局，略作反彈

訊匯證券行政總裁沈振盈 (作者為註冊持牌人士)

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