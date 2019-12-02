古勝 市場水緊慎防股仔爆煲
2019年12月02日 00:10
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好不容易，終於捱到12月。展望月內有年底結算效應同長假期因素，料港股表現以反覆上落為主，成交難有突破，交投都係側晒喺幾隻重磅股及相關衍生工具。值得留意，全球最賺錢的公司--沙特阿美趕尾班車喺沙特交易所上市，香港上市嗰「三桶油」股價正在尋底，不妨留意吓低位表現，話唔定有機會博轉反彈。
兩隻焦點股--阿里巴巴(09988)和騰訊控股(00700)上周五股價雙雙回軟，追咗貨的股民當然即時着急。老古本來就對阿里沒多大興趣，亦從不建議高追；至於騰訊亦未脫弱勢，短線反彈過後又回復平靜，都係齋睇最自保。
板塊方面，上周五醫藥股跌到一仆一碌，又係同內地藥品帶量採購相關消息有關。藍籌醫藥股--石藥集團(01093)單日跌幅可以超過一成，波幅大如細價股。不過，石藥股價咁波動都唔係第一次，對上一次就係十月，同樣都係啲政策消息影響，但單日急跌後翌日就回穩，之後更一口氣由15元水平抽到上11月高位見21.8元先肯擺休。到底今次又係咪震倉，老古都冇水晶球，但純睇圖，理論上11月似乎喺高位完成派發，上周五股價呈裂口低開再急挫，並失守咗50日線，技術上明顯轉弱，唔排除短線或須在16至17元水平整固過後，始能再次起步做月底基金年結。
今個月仲有一樣嘢股民要留意，就係可能再會再有股仔爆煲。一來係監管收緊個股孖展政策的後遺症陸續浮現，二來係內地經濟真係好差，過去水頭充足的內地大莊如今都面對缺水之苦，尤其挨年近晚頭寸更加緊張。須提防會再有股仔出現斬倉情況。若手頭上仲股仔死守緊，喺時候趁年尾檢視清理一吓，為組合去蕪存菁先至有得守落去。
東方產經專欄作者古勝
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