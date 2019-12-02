古勝　市場水緊慎防股仔爆煲

好不容易，終於捱到12月。展望月內有年底結算效應同長假期因素，料港股表現以反覆上落為主，成交難有突破，交投都係側晒喺幾隻重磅股及相關衍生工具。值得留意，全球最賺錢的公司--沙特阿美趕尾班車喺沙特交易所上市，香港上市嗰「三桶油」股價正在尋底，不妨留意吓低位表現，話唔定有機會博轉反彈。

今個月仲有一樣嘢股民要留意，就係可能再會再有股仔爆煲。一來係監管收緊個股孖展政策的後遺症陸續浮現，二來係內地經濟真係好差，過去水頭充足的內地大莊如今都面對缺水之苦，尤其挨年近晚頭寸更加緊張。須提防會再有股仔出現斬倉情況。若手頭上仲股仔死守緊，喺時候趁年尾檢視清理一吓，為組合去蕪存菁先至有得守落去。

東方產經專欄作者古勝

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