御峰理財　國企離岸債違約冰山一角？

多隻港股最近接二連三出現崩盤式下跌，其中一隻甚至從高位回落近98%，幾近一鋪清袋，有投資者更猜測這是否熊市到來的徵兆，並詢問筆者應否從股票轉至債券等資產。

姑勿論現時是否合適時機，更重要的是很多投資者在考慮購入債券時經常忽略單一企業債券的風險，特別是近幾年備受本地投資者喜愛的中國離岸高收益債券，動輒7至8%票面息率，有些甚至高達10厘以上，但其實這些高回報投資背後亦伴隨着相應的風險。

部分投資者更可能誤以為購買國企背景的高收益債券將萬無一失，並相信內地政府在最後關頭總會出手相救避免國企出現債務違約，但最新的中國國企「天津物產集團」的可能債券違約事件，令市場重新認識國企已不能再獨善其身，中國企業債務違約的情勢可能會再度惡化。

中國國企「天津物產集團」是天津市以融資性貿易為主業的大型國企，2018年位列世界500強的132名，而2017年營收達666億美元，但純利只有1.22億美元，利潤率甚低顯示公司可能欠缺穩定的盈利及現金流，償債能力在經濟周期下滑時更將備受考驗。

可能正因如此，惠譽（Fitch）曾在4月財務危機爆發時將其債券評級連降六級從BBB降至B-，在7月時更以「訊息揭露不足」為由決定撤回此評級。而與惠譽不同的是，國內評級機構東方金誠對天津物產維持多年AAA評級，未有及時反映前景急劇轉差的風險，市場再次質疑國內評級機構的可信性。

目前，天津物產集團至少有5筆未償還的美元債券，本金總額為15.5億美元，並沒有備用信用證支持，其中有3億元將於12月 16日到期。該公司現時向債券投資者提出兩個選擇，接受63%的折價(haircut)損失或削減票息後延期還款，而這即意味着中國天津物產恐成中國20年來最大國企在離岸債券市場違約，並代表着未來中國地方政府將可能只會選擇性地救助國有企業。

總括來說，任何投資都涉及風險，投資者在投資任何債券時都須重回基本面及分析其償債能力。對於沒有時間或知識的投資者而言，投資債券基金較投資單一債券無疑是更佳選擇，因為債券基金投資的債券數目大多超過100、甚至1000隻，分散投資令投資者在面臨違約風險時的損失一般都會較少。

御峰理財研究部

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