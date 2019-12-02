滙豐銀行答謝香港員工　明年新增一天假期

近月本地交通不時受阻，打工仔需要提早數小時上班，甚或「Home Office」，排除萬難亦堅守崗位。滙豐銀行為答謝員工，決定於明年給予所有香港員工額外一天假期，不論長期及兼職僱員都人人有份，獎勵非常「實際」。

滙豐發言人回應《東網》查詢時表示，該行一直視員工為最重要、最寶貴的資產。過去幾個月，縱然面對各種不同情況，該行員工依然專注地、以專業的態度服務客戶，並維持銀行正常運作，故予以有關獎勵。

截至2018年底，滙豐在香港的員工數目共3.1萬人，此次「額外加假」受惠者眾多。事實上，該行今年內已增加全職員工有薪產假及領養子女假，並上調部分職級員工的年假。而於2015年，適逢滙豐慶祝成立150周年，當年該行的香港員工亦獲得額外一天假期。

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