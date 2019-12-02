光大水務奪兩污水處理項目　總投資2.79億人幣

該公司與遼寧省莊河市住房和城鄉建設局簽署特許經營協議，以TOT(轉讓-運營移交)模式取得莊河項目二期，涉資約1.4億元，特許經營期20年，雙方將出資代表共同組建的項目公司負責投資運營，其中公司將持有項目公司95%股權。

莊河項目二期設計日處理污水規模5萬立方米，與莊河項目一期位於同一廠區。據協議，一期將實施提標改造工程，令一、二期出水水質均執行《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)一級A排放標準。一期以BOT(建設-運營-移交)投資建設，於2009年建成投運，設計日處理污水規模3萬立方米。

另外，公司與山東省日照市莒縣住房和城鄉建設局簽訂特許經營協議，以TOT模式取得莒縣項目，設計日處理污水8萬立方米，涉資約1.39億元，特許經營期25年。目前政府方正在進行項目提標改造工程。

工程完工後，該項目出水水質將執行國家一級A標準，部分指標優於該標準。莒縣項目是繼公司在當地取得的第五個污水處理項目，令公司於當地的污水處理能力增至每日16萬立方米，使公司在莒縣城區的污水處理市場佔有率達100%。

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