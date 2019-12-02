【市前重點睇】美匯跌穿98.3　油價偏軟

●美匯指數跌至98.29，港匯反覆見7.8289，離岸人民幣(CNH)失守7.03關，日圓兌美元企109.51，歐元升上1.1018，英鎊於1.291水平上落。金價高見1,464美元。布油跌穿61美元，紐油失守56美元。道指期貨窄幅上落。

●內地官媒引述消息報道，中國希望在中美第一階段貿易協議中包含削減關稅內容，並稱美國承諾12月15日不對原定中國商品加徵關稅，這並不能取代對已加徵關稅進行削減的內容。

●美國10年期國債孳息率升1.03點子，報1.7758厘。

●港股ADR指數上周五收報26,304點，跌41點。

●12月恒生指數夜期上周五收報26,375點，升42點，高水29點，成交19,710張。

●紐約1月期油上周五收報每桶55.17美元，跌2.94美元或5.1%，以11月計累升1.8%，創6月以來最大單月升幅。布蘭特1月期油收報每桶62.43美元，跌1.44美元或2.3%，全月累升3.7%，創4月以來最大升幅。

-傳石油輸出國組織(OPEC)及其盟國本周在維也納開會時不願加大減產力度。惟伊拉克石油部長周日(12月1日)表示，OPEC+將考慮進一步減產，減產規模或在每日40萬桶左右。

●紐約2月期金上周五收報每安士1,460.8美元，升7.4美元或0.5%；不過，11月全月計則累跌3.5%，創9月以來最大單月跌幅。

●歐洲央行副行長德金多斯(Luis de Guindos)表示，歐洲陷入經濟衰退的可能性極低，貨幣政策並非萬能，必須採取財政政策行動來應對經濟增長放緩。

●傳日本政府正在採取措施，敲定總額可能達到12萬億日圓或更多的補充預算，以支持經濟。

●中國11月份官方製造業採購經理指數(PMI)升至50.2，自4月以來該指數首次站上50盛衰分界線，表明產出擴張。非製造業PMI為54.4，創3月以來最高。

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