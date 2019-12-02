【專家分析】深港經濟　是對立還是共榮辱？

據中國社科院發表的《全球城市競爭力報告2019-2020》，中國有20個城市入圍「經濟競爭力百強」，而深圳在全球排名第4、在亞洲排名第2、在中國排名第1，香港在全球的排名僅第13，可見深圳經濟又過香港頭了。香港有難，深圳得道之論，又再次高唱…

可實際上，深、港經濟，不見得是對立，而是相輔相成，唇齒相依。就以6月以來香港社會出現極端動盪為例，深圳的經濟亦不見得可獲益。雖然深圳官方罕有地沒有公布第三季單季的GDP數據，但有內地媒體根據一系列已公布的數據，計算出深圳第三季GDP增長僅約5.15%，乃建市以來首次低於全國增速，亦是建市以來的最低增長，甚至落後於廣州的增幅。若以官方公布的今年首三季度計，深圳的GDP增長僅6.6%，遠低於去年同期的增幅8.1%，與全國25強城市中，與西安同列「包尾」之席，乃建市以來的最低增速。

事緣受貿易戰影響，深圳的進出口、創新科技和製造業所受的影響比香港來得更直接，尤其中興、華為、大疆等深圳高科技企業更成為美國制裁的目標。要知道，深圳是一個人口流動性極高的內地城市，高度依賴外向的經濟結構，且樓價高企。若市內經濟發展變得無利可圖，人流快速四散足令市內消費和需求急降，樓市的供大於求問題尤其突出。

可是，關於香港亂、深圳獲益之論，還是時有所聞。比如香港機場交通受阻，用家改搭高鐵往深圳機場起飛；香港樓價高企不下，深港交通愈來愈便利之下，更多港人搬回深圳定居；深圳城市創新便民發展勝香港，比香港更宜居；甚至指國家更多政策支持深圳加快經濟發展，加強競爭力，取代香港云云。

事實是今年以來，訪港內地旅客大減，不僅香港旅遊業及零售業遇冷，經深圳來港的旅客人數大減，深圳市亦受到負面影響，實在不見得是香港經濟衰退，而深圳可以得益。至於居民選擇安居之所，交通樞紐，考慮因素甚多，客觀而言深港兩地差距確實收窄，但還是各有可取之處，意義在於能為區內用家提供更多選擇，互惠互補，多於是惡性競爭。

可見，深、港各自有不同的市場，亦各自有其發展過程中所遇到的問題。兩者各自發揮特色、各自精彩，互惠互利，始符合整體國家利益，即使有競爭，都是良性競爭，而不應被模糊視聽、搬弄是非製造撕裂。

從外資的角度看，就以內地官方暫停發深圳單季度的經濟增長數據這一舉動，大概就足以說明深圳的制度與香港制度仍有差別，深圳是深圳，香港是香港，兩者難以取代。更何況，客觀而言，若以人均GDP及人均可支配收入對比，深圳與香港的經濟發展仍有一段相當的距離。香港經濟發展繁榮穩定，輻射至沿岸城市的正面作用，過去的不容否定，未來的更應正確解讀，倍當重視並加以利用，以協助緩解國困。

一損俱損，一榮俱榮，可概括深、港經濟關係。無論是企業抑或個人投資者，宜正確看待事實，才能制訂出正確的投資策略。中美博弈，礙於香港的歷史背景和國際城市地位，眼前經濟和社會所受到的衝擊，也許是無可避免的災劫。與其非理性地催谷「深圳取代香港」論造成分化，更理性和積極的做法，是設法優化區內經濟基礎，協助香港這個對外門戶聚人心抗逆境，提升沿岸地區經濟綜合競爭力，方符合兩地居民利益和國家之福。

東方產經專欄作者 帥哥

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