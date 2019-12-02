亞洲股市：日股漲百點 韓澳股穩升
2019年12月02日 08:20
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(美聯社圖片)
亞洲主要股市早段做好，日本日經225指數升128點或0.5%，至23,422點。板塊方面，原材料股升1.1%，工業股升0.9%，金融及地產股齊升0.6%。個股中，電通及宇部興產同漲2.5%，富士電機升1.7%。
日產汽車升1.1%。外電指，該公司與法國雷諾汽車及三菱汽車已達成協議，成立一家專注於先進汽車技術研發的新合資公司，將於明年1月宣布具體計劃。
南韓首爾綜合指數升14點或0.6%，報2,102點。個股中，大洋金屬抽升逾4%，朝日鋁工業揚升3.5%，三星電子升1.3%。
韓國11月消費價格指數(CPI)按月跌0.6%，預估升0.1%；按年增0.2%，預估升0.7%。
澳洲悉尼普通股指數升32點或0.4%，報6,980點。板塊方面，醫療保健及公用事業股均升1%，金融股升0.5%。個股中，Select Harvests及澳洲礦業漲5%至6%。
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