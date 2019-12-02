新盤部署：恆大‧睿峰最快月內開售 雙空中會所成焦點
2019年12月02日 08:30
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恆大‧睿峰設計顧問LWK + PARTNERS董事陳聚文（左）透露，該盤外牆設計構思來自紡織布藝圖案。
市區新盤市況熱鬧。長沙灣恆大‧睿峰正全速部署登場，最快月內開售，項目單位間隔多元化，當中以上車細單位為主打類型。而物業配套完善，除了基座設有3層高商場，頂層更引入空中會所。
發展商中國恒大(03333)透露，該盤為集團於香港市區首個地標項目，提供414伙，間隔介乎開放式至三房。由樓盤前往港鐵站僅需約一分鐘，交通便捷。
項目亦引入雙空中會所設計，分別設於3樓及36樓，當中頂層SKYFOREST天睿園的天空樹，由花園貫通天井，猶如懸於半空。而平台則設長達28米的室外游泳池，以及為兒童而設之戲水池等設施。
該盤設計顧問LWK+PARTNERS董事陳聚文透露，為配合長沙灣為製衣業發源地的概念，項目外立面由金屬打造，設計構思來自紡織布藝圖案。至於基座部分地方則引入垂直綠化設計，美化與功能並重。
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