【專家點評】陳政深：中美關係反覆　港股難突破

港股回吐至26,300點的水平，恒指重返下半年橫行通道的中軸位置，技術上26,200點應暫時可以一守。展望本月上旬，指數走勢仍未算太差，但上方突破空間卻同樣不大，之前指數幾次試衝27,000點都無功而還，反映資金基本上不欲高追，反而在技術阻力位之前提早鎖定盈虧，在此情況下，27,000點只會愈來愈難突破。

宏觀因素方面，中美關係料仍為市場焦點，兩國關係仍然反覆。中美雙方固然有破除關稅壁壘的意欲，但正如筆者早前提及，版權、技術轉移等議題卻不易達成共識，加上香港議題，而在美國眼中，中國已成為可作為選舉消費的政治議題，未來兩國關係會愈加反覆。

公司的基本因素其實不俗，截至今年九月底，錄得收入9,580萬元，按年增長約11.3%，期內純利則增長23.1%至2,080萬元，反映公司在面對工資等營運成本持續上升之下，盈利能力仍有力改善，而公司相對慷慨的派息政策，亦都增加了股份吸引力。

走勢上，嘉濤在0.6元的現水平有相當大阻力，投資者可待其回吐至0.5元至0.53元左右水平才作收集，一旦突破阻力才再行加注，止蝕參考可定於0.45元。

艾德證券期貨聯席董事陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)

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