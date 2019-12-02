傳日產、三菱及雷諾設合營 專注先進汽車技術研發
2019年12月02日 09:07
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(美聯社圖片)
外電引述消息報道，日本日產汽車、三菱汽車及法國雷諾汽車已達成協議，成立一家專注於先進汽車技術研發的新合資公司，旨在加強聯盟關係。
據悉，上述三家公司計劃任命一位秘書長來領導合作夥伴關係，以促進合作並重新啟動聯合業務。另外，三家公司將於明年1月宣布一項具體計劃。
雷諾-日產-三菱聯盟董事長高恩，一年前因涉違反《金融商品交易法》而被捕。分析指出，從高恩被捕及驅逐以來，該汽車聯盟關係一直緊張。
此前，日產汽車成立一個新的領導團隊，由53歲的內田誠(Makoto Uchida)領導，他原先負責公司的中國業務。而雷諾亦正物色一位新的行政總裁，目前該職位由財務主管Clotilde Delbos臨時擔任。
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