財新中國11月製造業PMI升至51.8　兩年最高

財新中國11月製造業採購經理指數(PMI)錄得51.8，較10月微升0.1個百分點，連續5個月回升，為2017年以來最高；預期為51.7。

有關走勢與國家統計局製造業PMI一致。國家統計局公布的11月製造業PMI錄得50.2，按月上升0.9個百分點，僅低於3月，為年內次高。

11月新訂單指數從10月高位小幅回落，但仍保持較高水平。新出口訂單指數也略有下降，但仍位於盛衰分界線以上，2018年3月以來首次連續兩個月處於擴張區間。許多廠商反映，需求基本面轉強，海外需求也出現改善。分類數據顯示，三大產品類別訂單普遍有所增長。

需求好轉，帶動廠商擴大生產，製造業產量進一步增長，但產出指數從高位略有回落。

在用工規模連續7個月處於收縮區間後，11月中國製造業用工數量基本趨於平穩，就業指數從上月低位顯著反彈，躍升到盛衰分界線以上，是今年3月以來第二次就業擴張。

產量上升帶動廠商增加採購，採購庫存指數連續3個月處於擴張區間；由於廠商動用存貨交付新舊訂單，成品庫存指數連續兩個月位於收縮區間，但降幅僅屬輕微。

11月平均投入成本略有上升，但升幅為3個月最低，遠低於長期均值。廠商普遍表示，成本上升和原材料漲價有關。出廠價格指數略有回升，但已連續5個月處於收縮區間。受訪廠商反映，市場價格普遍下行，限制廠商的定價力。

11月中國製造業界對未來12個月生產前景樂觀度降至5個月最低。業界對市場前景的不確定性和環保政策收緊感到憂慮。

財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鍾正生表示，11月中國經濟繼續修復，目前製造業投資可能處於「磨底」階段，低庫存已經延續較長時間，如果中美貿易摩擦能在之後的階段緩和，企業信心能夠有效修復，將有望帶來製造業生產和投資的紮實改善。

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