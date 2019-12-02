【即市分析】房託基金都撐唔住　有咩啟示？

從基本面睇，REITs雖有其優勢，但亦可能成為致命傷，何解？首先，REITs根據《房地產基金守則》，基金管理人必須將除稅後的9成淨收入，分派予基金單位持有人，收息風險近乎零，故有大批捧場客亦好合理。但從另一角度出發，如果基金價格已累升不少，咁相對地，其調整機會率亦相應提高，而後市會唔會出現「賺息蝕價」，這點就係最大風險所在。

簡單以領展作例子，基金價格於7月高見99.8元，以11月低見79.15元計，期內跌幅高達兩成，咁即係要收幾耐息先賺番這兩成？以今年全年派息共約2.8元計，即係要大約7年幾時間。

其次，房託基金與息口周期關係密切，現時環球仍處低息環境，加上中美貿易戰持續，睇落唔會咁快進入加息周期，板塊牌面上好似幾吸引。不過要留意，美國在10月減息後，已暗示除非有突發大事件，否則年內都唔會再減息，加上以現時美國息率低見1.5至1.75厘，再減息空間其實好有限，即係點？即係話這類房託基金因外圍減息，而增加其自身吸引力這條舊路已差不多炒到盡頭，未來隨時不升反跌(主因資金是炒預期)。

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