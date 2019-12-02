港府：料15年來首次錄得財政赤字

財政司司長陳茂波表示，經濟環境轉差，稅收及賣地收入減少，加上年中推出紓困措施，料截至明年3月底止的財政年度將錄得財政赤字，為15年以來首次，但強調政府的財政狀況保持良好。

他稱，香港經濟受社會衝突影響，急速惡化並開始步入衰退，估計給經濟造成的損失相當於兩個百分點的本地生產總值(GDP)。而持續多個月的暴力事件亦削弱國際投資者信心，同時亦影響本地消費及投資信心，未來或有更多市民生計受影響。加上外圍不穩，本地營商氣氛悲觀，料今年香港經濟將按年收縮1.3%。

他引述資料指出，現時酒店入住率只有約60%，相關行業已經步入寒冬，個別受事件重創的行業失業率更飆升，當中餐飲行業的失業率更已升至6.1%的高位。

他又稱，政府正密切監察，會適時推出措施撐企業保就業紓民困。另理解商界遇到的不同困難，會積極研究是否可以容許分期繳稅，亦會考慮電費或差餉等方面的紓緩措施。

樓市方面，他指出樓價於5至10月回軟，10月樓價較5月高位回落5%，但與去年底比較仍有約4%的升幅，強調過去數年政府一直增加土地供應及住宅供應，會密切留意樓市情況維持，樓市健康發展。

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