華為明年力推5G手機　傳鴻海代工逾5000萬部

在貿易戰背景下，美國不斷追擊中國科技巨企華為，早前多次呼籲歐盟排擠華為5G設備。不過台灣媒體引述消息報道，華為明年全力衝刺5G手機，並擴大委外組裝，台灣鴻海奪得華為明年全數5G手機代工訂單，數量估計超過5,000萬部。

至於蘋果公司(Apple Inc.)將於明年推出5G版iPhone，同樣由鴻海操刀，分析指「食兩家茶禮」的鴻海明年業績將大有睇頭。

據指，華為為大力發展5G手機業務，已對供應商下達明年智能手機總出貨量，將按年增長逾兩成，至3億部，續創歷史新高，並要求供應商全力配合備料，力求超越全球智能手機製造商一哥三星電子的地位。

事實上，華為總裁任正非多次強調，美國的「臨時許可」是否延長對華為沒有太大影響，公司已作好實體清單長期不取消的準備，且「代工夥伴更要慎選」。

而隨着華為大力發展5G手機，作為公司手機鏡頭供應商的大立光及手機晶片廠海思主要晶片代工廠的台積電的業績，同樣被看高一線。

－－－－－－