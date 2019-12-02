港股格局：李偉傑指短線阻力在27000點

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，美國總統特朗普上周正式簽署《香港人權與民主法案》，其後港股在期指結算後出現急跌，但恒指8月延伸的上升通道底部已由25,800點，上升至26,000甚至26,100點，料短線仍可守穩。

他指出，市場仍關注中美貿易進程，加上大型科網股短線仍吸引資金進駐，要待資金釋放到其他股份，大市才布明顯方向，料短線阻力在27,000點，寄望在12月15日的關稅限期前，中美會達成初步協議，港股今年才有較好表現。

－－－－－－