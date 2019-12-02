港股格局：李偉傑指短線阻力在27000點
2019年12月02日 10:21
東網電視更多新聞短片
大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，美國總統特朗普上周正式簽署《香港人權與民主法案》，其後港股在期指結算後出現急跌，但恒指8月延伸的上升通道底部已由25,800點，上升至26,000甚至26,100點，料短線仍可守穩。
他指出，市場仍關注中美貿易進程，加上大型科網股短線仍吸引資金進駐，要待資金釋放到其他股份，大市才布明顯方向，料短線阻力在27,000點，寄望在12月15日的關稅限期前，中美會達成初步協議，港股今年才有較好表現。
市場擔心下周舉行的石油出口國組織(OPEC)會議，最終可能無法達成延長減產協議的方案，國際油價近期反覆偏軟。李認為，對油價敏感度較高的股份如中海油(00883)，近期波動性唔算好大，雖然現階段有冬季取暖需求支持，但油價年內出現升浪機會不大。另外，油股近期並非市場炒作焦點，只宜在跌得多時作小注技術性反彈，中線則未必能出現升浪。
小米集團(01810)上周公布業績後股價曾升至9.1元樓上，李表示，雖然小米業績交到功課，公司績後亦積極進行回購股份，對股價帶來短暫支持，但市場憂慮小米員工行使購股權而造成的沽壓，料窒礙股價上升動力。若該股短線能升至9.5元水平附近，建議投資者可趁高沽貨。除非有更好消息，股價才有機會挑戰10元，但認為上升空間不大。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。