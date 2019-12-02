富瑞指澳門賭收維持弱勢　中金料本月挫15%

富瑞(Jefferies)發表報告指出，澳門博彩業前景能見度有限，市場謹慎情緒略有加強，貴賓廳和高端中場依然承壓，12月前景料維持弱勢。

此外，富瑞認為香港的局勢亦會導致廣東以外的訪客取消高端商務行程，同時澳門新任行政長官12月將舉行就職典禮，亦可能會影響部分簽證發行。

澳門博彩監察協調局周日(1日)公布，11月份博彩毛收入228.77億澳門元，按年跌8.5%，連跌兩個月。今年1至11月累計博彩毛收入2,696.17億澳門元，按年跌2.4%。

中金公司認為，11月澳門賭收下跌，主要受到香港社會衝突影響，料在澳門特區成立20年之際，安保升級以及簽證趨嚴，將導致12月博彩毛收入按年挫10%至15%。

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