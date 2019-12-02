【專家分析】梁振輝指12月大事多　宜伺機部署收爐

踏入今年最後一個月，投資者年尾收爐前，要留意今月還有多項對資產市場影響重大的事件，包括美國會否按原定計劃在15日對中國商品加徵15%的關税、12日的英國國會大選、以及美國聯儲局將於12日公布今年最後一次議息會議結果。

渣打香港財富管理投資策略主管梁振輝表示，很多地緣政治風險事件在12月持續，預期今月資產市場的波動性較往年大，但以港股為例，恒指年內表現較環球主要股市落後，港股再進一步下跌的空間似乎相對較低，恒指在26,000點水平或開始逐步浮現支持。不過另一邊廂，市場仍在估計中美貿易關係發展情況，關稅會否暫緩或撤銷，又或首階段貿易協議會否明年才能簽署，都會限制投資氣氛。

至於英國大選，現時保守黨在民調中領先，如無意外可拿取過半數國會議席，繼續推進英國脫歐進程，將消除其中一個不明朗因素。另市場預期美國聯儲局維持利率不變，以至明年年中前再減息機會較低，較平穩的利率前景將有利投資市場。

他認為早前要沽售港股的資金都沽得七七八八，正等待何時有買盤入市，而內地若有政策輔助個別行業，將有利港股。

惟他建議，手上有港股的投資者，現時應檢視與貿易相關性有幾高。至於今年以來錄較大升幅的內需、消費相關板塊，應看看會否選擇先行鎖定利潤。

外幣方面，他預期美匯強勢未必可再維持較長時間，倘英國脫歐進程明朗化，加上近期部分歐洲經濟數據改善，英鎊和歐元後市走勢可看高一線。

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