【即市分析】工商銀行夠高息 係時候買貨未？
2019年12月02日 11:15
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東方產經專欄作者桃桃：中美貿談再起波瀾，港股於27,000點掉頭回落，後市未許太樂觀。向以穩陣、高息見稱的工商銀行(01398)，作為國有四大銀行，是國內最賺錢的行業，在此市況未明的情況下，可否收集博反彈？
工行早前公布今年首3季業績，表現穩中見增長，期內收入5,846億元人民幣，按年增8.3%，純利2,517億元人民幣，按年增逾5%。雖然內地經濟下行，惟該行不良貸款率僅1.44%，較去年底下降0.08個百分點，且撥備覆蓋率198.09%，較去年底提高22.33個百分點，以上數據均反映工行穩健。
參考大行報告，大和相信工行明年淨利息收益率表現可跑贏同業，更指其存款及貸款定價能力高於同業，料2020年至2021年淨利息收益率僅調整3點子至4點子，而同業調整幅度將高達6點子至10點子。報告並指，工行面對宏觀經濟環境具防守性，壞帳及小微企所佔貸款比率下降，因而上調其評級至「買入」，目標價由6.6元上調至7.2元。
睇走勢，工行於8月底見一年低位4.81元，其後股價拾級而上，但於6元關前止步，上周五(11月29日) 更下挫2.79%收報5.58元，正式跌穿8月底以來的上升軌。目前，MACD熊叉持續擴闊，14日RSI又跌至45，技術指標仍弱，可觀望5.3至5.5元水平，再作部署。
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