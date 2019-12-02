【專家點評】周樂樂：臨近年尾策略宜保守

最近A股震盪回調，強勢版回落更明顯。雖市場預期A股或因MSCI擴容得到支撐，但難抵強勢板塊的調整。今年漲幅較大的強勢板塊，如醫藥股、白酒股調整大。強勢板塊大幅調整的一個重要原因在於今年累計漲幅過大，估值高。同時，逢年底基金經理業績結算的重要時刻，今年不少重倉醫藥與消費的基金經理為保排名搶先兌現浮盈。

市場面來看，市場主要是邏輯是兌現業績與經濟面不樂觀。今年MSCI最後一次擴容結束，使被MSCI影響的行情會暫告一段落。預計外資未來半年內流入的速度會放緩，這也預示強勢股的抱團可能會失去支撐。

另外，經濟基本面，日前財政部提前下達了2020年部分新增專項債務限額1萬億元，佔2019年當年新增專項債務限額2.15萬億元的47%。專項債額度的提前下發有望帶動2020年一季度基建投資增速穩步提升。但目前最核心的約束在於，滿足條件的項目規模不足，2020年基建投資增長的想像空間不大，這令中國逆周期成效的預期不高。

中美貿易戰預期更令人失望，雖然中美就第一階段協議上大部分的條件基本完成，但雙方對知識產權及取消中國商品輸美的關稅等條款上仍未達成共識。特朗普時常發布無意取消對中國加征關稅的言論。特朗普簽署通過《香港民主和人權法案》感到憂慮，落實法案或者會影響中美貿易協議的達成，增加了中美貿易談判的不確定性。

值得注意的是，消費稅推行、累計升幅過大與高估值，引發白酒股拋售壓力，可能影響市場對整個高估值的消費品行業投資信心。同時，需提示醫藥板塊重要的風險：今年醫藥板塊的下挫除了調整因素之外，更重要的另一個因素來自市場傳聞第三批帶量採購即將來臨。短期內可能需要規避一下醫藥股的下跌風險。

綜合來看，基本面前景不明朗，機構拋售兌現業績低估值的動力，預計2019年最後一個月市場表現難以樂觀，避免累計升幅過大的高估值的板塊。另外，有一種預期是穩健盈利的價值板塊如銀行、地產反而值得投資者看高一線。至於前景明朗、盈利可觀的消費、醫藥以及科技板塊可以等調整到位再做考慮。

勝利證券副首席營運官 周樂樂(作者為註冊持牌人士)

－－－－－－