澳門賭牌重新競投不會拖　李偉農：修改監管博彩業法規

第5任澳門行政長官賀一誠周一(2日)早上與一眾施政團隊會見傳媒，當中候任經濟財政司司長李偉農提到，澳門賭牌將於第5屆政府任期內重新競投，首要會全面審視和檢討過去近20年開放博彩業的實踐經驗，在此基礎上審視、修改監管博彩業的法律法規。

李預期賭牌自競投、合同擬定和執行都會出現新問題，需要與時並進，但強調博彩業涉及的利益多元，但公共利益、澳人福祉一定是首位，「(競投賭牌工作)要快的不會拖、要審慎的不會馬虎」。

他又表示，關注外圍經濟多變對澳門的影響，而行政長官亦希望可以加強中小企服務，他認為中小企都需要創新求變，做到自我提升。

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