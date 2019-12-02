【午市重點睇】日圓走弱 金價回落
2019年12月02日 12:05
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●美匯指數反覆企98.32，離岸人民幣(CNH)收復7.03關，港匯企7.8287，日圓兌美元跌至109.68，歐元處1.1018，英鎊見1.2913。金價回落至1,459美元。布油企61.27美元，紐油報56.07美元。道指期貨漲近百點。
●恒生指數半日升122點或0.46%，報26,468點。 https://bit.ly/2OZ7d2S
-宇華教育績後一度炒高8%。
-安賢園擬配股，股價曾挫12%創新低。
-快餐帝國績後曾飆34%。
●【專家點評】
-陳政深：中美關係反覆，港股難突破。 https://bit.ly/35MsDXI
-周樂樂：臨近年尾策略宜保守。 https://bit.ly/33ALIut
-陳健豪：日圓短線吼位買。 https://bit.ly/2P3VC2v
●【即市分析】
-房託基金都撐唔住，有咩啟示？ https://bit.ly/33CMhEi
-工商銀行夠高息，係時候買貨未？ https://bit.ly/2P6BHjH
●港股格局：李偉傑指短線阻力在27,000點。 https://bit.ly/2qUrq20
●魚缸通：散戶等190元附近撈阿里。 https://bit.ly/2Rgvwfg
●港府：料15年來首次錄得財政赤字。 https://bit.ly/2Y4M7V3
●A股快報：滬綜指半日升10點或0.35%，報2,882點。 https://bit.ly/2Raimkg
●財新中國11月製造業PMI升至51.8，近三年最高。 https://bit.ly/2OBxZiK
●亞洲股市：日股漲逾200點，韓澳股穩升。
●日本11月製造業PMI回升，惟續處縮區間。
●亞開行新帥下月履新，對取消援助中國持開放態度。
●南韓11月CPI按年升0.2%，4個月以來首度轉升。
●傳日產、三菱及雷諾設合營，專注先進汽車技術研發。
●華為明年力推5G手機，傳鴻海代工逾5000萬部。
●新盤部署：恆大‧睿峰最快月內開售，雙空中會所成焦點。
●【專家分析】深港經濟，是對立還是共榮辱？ https://bit.ly/2qU6Kap
●港元拆息︰隔夜息失2厘，1個月漲至2.52厘。
●人民幣兌每美元中間價為7.0262，較上日上調36點子。
-人行不開展逆回購操作，另無逆回購到期。
-人民幣Shibor︰隔夜息回落至2.23厘。
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