【高盛推介】美團強勢再創新高　可吼購證牛證

高盛(亞洲)有限責任公司：美團點評上周五(11月29日)跌約3.1%。周一(12月2日)早段則高開約0.8%後升幅擴大，高見107.4港元，繼上周四(11月28日)再創上市新高。

有券商預期美團可進一步鞏固業內領導地位，及上調2020至2021年度收入預測5%至7%。該行給予「買入」評級，目標價115元。

觀察個股認股證資金流向，可見上周三(11月27日)至周五皆錄得資金流入認購證，合共約870萬元。而認沽證則於上周5個交易日共錄得約1,900萬元資金流入。牛熊證方面，則見上周五資金轉向部署牛證，錄得約610萬元資金流入。進而觀察港股通資金流向，可見上周資金繼續追捧美團，5個交易日共錄得超過23億元資金淨買入。

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