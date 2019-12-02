【高盛推介】美團強勢再創新高 可吼購證牛證
2019年12月02日 12:31
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(中新社圖片)
高盛(亞洲)有限責任公司：美團點評上周五(11月29日)跌約3.1%。周一(12月2日)早段則高開約0.8%後升幅擴大，高見107.4港元，繼上周四(11月28日)再創上市新高。
有券商預期美團可進一步鞏固業內領導地位，及上調2020至2021年度收入預測5%至7%。該行給予「買入」評級，目標價115元。
觀察個股認股證資金流向，可見上周三(11月27日)至周五皆錄得資金流入認購證，合共約870萬元。而認沽證則於上周5個交易日共錄得約1,900萬元資金流入。牛熊證方面，則見上周五資金轉向部署牛證，錄得約610萬元資金流入。進而觀察港股通資金流向，可見上周資金繼續追捧美團，5個交易日共錄得超過23億元資金淨買入。
投資者如看好，貼價的認購證選擇可留意價外幅度不足1%的高槓桿美團購證(13676)，行使價106.98元，2020年5月22日到期，實際槓桿5倍，貼價兼高槓桿。
投資者如計劃部署牛證，現階段可留意美團牛證(61867)，收回價94.08元，行使價91.08元，換股比率100，槓桿比率6.2倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
相反，投資者如計劃部署認沽證，可考慮以行使價88至105元作為篩選產品的條件。並可留意當中槓桿最突出之一的美團沽證(12750)，行使價89.83元，2020年4月3日到期，實際槓桿6.3倍。
中年期的選擇則可留意較價外的美團沽證(13597)，行使價85.83元，2020年5月22日到期，實際槓桿4.9倍，中年期價外證。
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