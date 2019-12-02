港航若不改善財政狀況或釘牌 牌照局周六前公布決定

香港航空財政持續出現問題，空運牌照局周一(2日)決定根據《空運（航空服務牌照）規例》第15E(2)(b)條，對港航的財政水平附加2項新條件，港航須於限期或之前確保能夠注入牌照局訂定的資金(或提供令牌照局滿意的其他方案)，以及提升並保持其現金及視同庫存現金至牌照局訂定的合理水平。

若港航未能於限期或之前根據牌照局的要求改善財政狀況，牌照局可撤銷或暫時撤銷牌照。牌照局會於本周六(7日)或以前公布有關決定。

牌照局指，經審慎考慮港航當前的財政情況，為保障公眾利益，牌照局認為必須立即採取果斷的行動，避免港航的情況進一步惡化。

牌照局上月29日再次召見了港航的管理層，並聽取他們就公司最新財政狀況的陳情和解釋。牌照局在考慮港航最新的財政狀況後，認為該公司的財政問題已迅速惡化至嚴重影響其履行作為僱主支付薪酬的責任，及港航能夠持續及定期提供牌照下的航空服務的可能性，情況令人極度憂慮。因此，牌照局經仔細討論後，附加為該公司牌照的條件之一。

牌照局指在過去一段長時間一直密切審視該公司的財政情況，並多次要求港航向牌照局提交財政改善計劃。自去年12月，牌照局曾先後6次透過新聞公布，向公眾交代港航的財政問題及牌照局的跟進工作。

另外，民航處發言人亦稱，鑑於港航最新的財政情況，包括日前未能一次支付全數員工薪酬的問題，處方十分關注，已於周一要求港航作為《航空運輸企業經營許可證》持有人，作出申述，確認它能否繼續嚴格按照《1995年飛航(香港)令 》營運。視乎有關申述，民航處會就其許可證採取適當行動，包括但不限於根據《1995年飛航(香港)令》第62條，更改、暫時撤銷或撤銷有關許可證。

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